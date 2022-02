A cura della Redazione

Sabato scorso si è tenuto allo Sporting Portici un incontro di Minibasket tra la squadra locale ed il Centro Basket Torre Annunziata. Un appuntamento all'insegna del divertimento e della spensieratezza per i giovanissimi lupi nero-verdi che hanno ripreso a pieno la propria attività.

Vittoria per la formazione under 19 che espugna il campo di Piscinola con una prova solida e tignosa. Sugli scudi il duo Massimo Stanzione - Francesco Gargiulo che ha trascinato il CBTA al successo. Prossimo impegno in quel di Pro Cangiani per dare continuità ai risultati.

Ottima prova per Alessio Izzo con la maglia di Angri (serie C Gold), corsara a Caserta contro la capolista. Il giovane atleta oplontino si è inserito meravigliosamente negli schemi di coach Costagliola ritagliandosi un ruolo importante in questa fase del campionato.