E sono dieci! L’Oplonti Volley vince anche nella trasferta contro la Polisportiva Matese e si conferma squadra da battere nel Girone A del Campionato di Serie C Femminile. Un secco 3-0 (25-13, 25-22, 25-18) che vale tre punti e il primato in classifica a quota 29, con il San Giorgio del Sannio che segue in seconda posizione a 28 punti.

Contro Matese, le ragazze di coach Luciano Della Volpe sono state strepitose. Risultato mai messo in discussione, con le atlete di casa che hanno cercato di mettere in difficoltà, senza successo, capitan Drozina e compagne.

Per quanto riguarda la cronaca della gara, partono subito in quinta le oplontine (0-4), ma immediata arriva la reazione delle padrone di casa (7-7). Poi una serie di colpi messi a segno da Foniciello, Rendina, Sorrentino e Resia Esposito riportano le Tigers a quattro lunghezze di distacco (7-11). Matese prova a reagire ma tiene fino all’11-14, poi la fuga dell’Oplonti (11-16, 12-20) e la vittoria del primo set (13-25).

Siamo al secondo set. Continui cambi palla fino all’11-11, poi sono ancora le oplontine ad imporsi punto a punto fino al 22-25 finale. Da registrare l’ottima prestazione del libero Sabrina Lamberti, così come meritano menzione una serie di schiacciate di Brunella Esposito che non hanno dato scampo alle avversarie.

Terzo set in discesa per l’Oplonti Volley, ormai padrone del campo. Le Tigers prendono subito le distanze (3-7, 4-12, 10-19), poi ancora un colpo di Drozina, impeccabile come sempre, uno ancora di Foniciello, un altro di Sorrentino e un altro ancora di Resia Esposito.

La Polisportiva Matese è ko. Finisce 18-25 il terzo set che vale la vittoria della gara per le oplontine.

La Vesuvio Oplonti Volley, dunque, si conferma prima in classifica ed è ora già proiettata al match di sabato prossimo contro l’Ischia. Appuntamento sabato 26 febbraio alle ore 17 nella palestra di via Isonzo a Torre Annunziata.

Le interviste post gara

Luciano Della Volpe, coach Vesuvio Oplonti Volley: «Abbiamo giocato una gara tecnicamente e tatticamente in modo perfetto con il risultato mai in discussione. Durante la settimana ci siamo allenati benissimo e studiato la squadra avversaria nei minimi particolari per bloccare i loro punti forti. Tutte le ragazze hanno giocato bene in una gara che alla vigilia si presentava difficile».

Tre punti importanti contro la terza in classifica…

«Tre a zero - sottolinea il tecnico oplontino - che significa fare un passo avanti verso il nostro obiettivo finale. Decima vittoria su dieci partite giocate in campionato e vorrei anche ricordare che abbiamo raggiunto la finale di Coppa Campania che si sarebbe dovuta giocare ad inizio gennaio ma poi rimandata a causa dello stop del campionato per la situazione pandemica».

Resia Esposito, schiacciatrice della Vesuvio Oplonti Volley: «Le mie sensazioni sulla partita? È stata una gara giocata con la giusta concentrazione, ognuno ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della vittoria. La sensazione è stata quella di essere un tutt'uno con le mie compagne, ed è proprio una delle cose che amiamo di questo sport».

Come vede l’Oplonti Volley rispetto all'inizio del campionato?

«Stiamo crescendo molto, non ci siamo mai fermate e gli allenamenti stanno dando i frutti sperati. Siamo tutte più consapevoli delle nostre capacità e abbiamo trovato i nostri equilibri».