Savoia impegnato in trasferta nella prossima gara del campionato di Eccellenza (girone B). I torresi faranno visita all'Ercolanese sabato 26 febbraio, fischio di inizio al "Solaro" alle ore 15.

Intanto, c'è fermento nelle tifoseria di Torre Annunziata per il big match della ottava giornata di ritorno che vedrà i bianchi ospitare al Giraud, il prossimo 6 marzo, la capolista Puteolana.

I supporters hanno chiesto alla Società di mettere a disposizione più biglietti e, conseguentemente, ampliare la capienza dello stadio.

Il direttore sposrtivo Carmine Palumbo, sollecitato dagli stessi tifosi sulla questione, ha evidenziato che «il 9 febbraio è stata inviata una pec al Comune di Torre Annunziata per chiedere l’apertura di altri settori dello stadio Giraud, al fine di consentire una maggior affluenza dei nostri sostenitori. A tale richiesta - dice Palumbo -, ad oggi, 23 febbraio, non è ancora giunta alcuna risposta dalle istituzioni locali. Il Comune, in questo momento, si trova in fase di ordinaria amministrazione e la richiesta rientra nella gestione straordinaria. La Società sta facendo tutto il possibile per accogliere quanti più tifosi possibili sugli spalti, attendiamo una risposta dalle autorità torresi», ha concluso il dirigente biancoscudato.