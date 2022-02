A cura della Redazione

Sarà sold-out al 75% questa sera al “Maradona”, con circa 41 mila spettatori. Il pubblico partenopeo è pronto a spingere Spalletti e i suoi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ma il compito non sarà affatto semplice. Di fronte un Barcellona rigenerato dalla cura Xavi e reduce dalla vittoria per 4 a 1 in casa del Valencia nell’ultimo turno della Liga.

Il Napoli deve necessariamente fornire risposte dopo l’aberrante prestazione andata in scena all’Unipol Domus di Cagliari lo scorso lunedì.

Gli azzurri, per avere la meglio dei catalani e passare il turno, dovranno batterli: infatti la nuova regola approvata quest’anno dalla UEFA abolisce la valenza “doppia” dei gol segnati in trasferta. Il risultato della gara di andata, terminata 1-1, comporta che un eventuale pareggio senza reti o dal 2-2 in su nel match di ritorno porterebbe le squadre ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Napoli. Spalletti recupera Insigne e Politano, tornati ad allenarsi in gruppo, con il secondo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Elmas. A completare il terzetto alle spalle di Victor Osimhen, insieme al capitano, saranno Zielinski e, appunto, uno tra l'ex Sassuolo e il macedone. Dal primo minuto anche Di Lorenzo, che ha smaltito senza grossi problemi il colpo alla testa rimediato nella trasferta di Cagliari. Reparto difensivo completato da Rrahmani, Koulibaly ed uno tra Mario Rui e Juan Jesus, con quest’ultimo che potrebbe essere preferito al portoghese come nella sfida di andata per contenere la fisicità degli esterni spagnoli. La coppia di mediani sarà composta da Diego Demme e Fabian Ruiz. Tra i pali Alex Meret, portiere di Coppa.

Barcellona. Xavi torna ad avere a disposizione Araujo, che affiancherà Piquè al centro della difesa. A sinistra agirà Jordi Alba, mentre a destra è vivo il ballottaggio tra Dest e Mingueza. A guidare il centrocampo sarà Sergio Busquets che dovrà innescare il talento cristallino di Pedri e Frenkie de Jong. In avanti Aubameyang e Gavi certi della titolarità, mentre è lotta serrata tra Adama Traorè, Ferran Torres e Dembelè per completare il reparto offensivo. Due di quelli che si accomoderanno inizialmente in panchina, saranno le armi a gara in corso a disposizione del tecnico catalano.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Mario Rui-Juan Jesus 60%-40%; Politano-Elmas 55%-45%

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piquè, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Pedri, F. De Jong; Gavi, Aubameyang, Dembelè. All. Xavi

Ballottaggi: Dest-Mingueza 55%-45%; Dembelè-Traoré 55%-45%.

ARBITRO: Karasev (Rus)

GUARDALINEE: Demeshklo, Lunev

IV UOMO: Levnikov

VAR: Van Boeke (Ola)

AVAR: Higler (Ola)

Diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su TV8. Disponibile anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go. Diretta radiofonica su KissKiss Italia/Napoli