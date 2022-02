A cura della Redazione

Napoli impegnato questa sera all’Olimpico contro la Lazio nel posticipo delle 20,45. Azzurri e biancocelesti sono entrambi reduci dall’eliminazione dall’Europa League rispettivamente per mano di Barcellona e Porto. Per Spalletti e i suoi si presenta subito un’altra chance di scavalcare l’Inter e raggiungere il Milan in vetta alla classifica, dopo quella clamorosamente gettata alle ortiche la settimana scorsa con la disastrosa prestazione di Cagliari.

La Lazio, dal canto suo, ha la possibilità di allungare sulla Fiorentina, sconfitta ieri sera al Mapei Stadium per 2-1, e scavalcare momentaneamente l’Atalanta impegnata nel monday night al Gewiss Stadium con la Samp.

Lazio. Maurizio Sarri ha solo due dubbi. Ancora in piedi il ballottaggio tra l’ex Hysaj e Radu per un posto sulla corsia sinistra, e quello tra Felipe Anderson e Pedro, con il brasiliano al momento in vantaggio per completare il tridente d’attacco con Immobile e Zaccagni, quest’ultimo uomo più in forma dei biancocelesti. Il centrocampo sarà composto da Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva, con l’ex Liverpool che prenderà il posto di Cataldi che non è al meglio. Al centro della difesa agiranno Luiz Felipe e Patric, mentre a destra si sistemerà Marusic.

Probabile formazione (4-3-3): Strakosha; Hysai, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Ballottaggi: Hysaj-Radu 60%-40%; Felipe Anderson-Pedro 55%-45%

Napoli. Spalletti recupera Lobotka, ma il centrocampista slovacco si accomoderà in panchina, come preannunciato dallo stesso tecnico nel corso della conferenza stampa di ieri. Ancora out Tuanzebe, Malcuit, Anguissa e Hirving Lozano. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo agiranno Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, con quest’ultimo che potrà staccarsi e avanzare di qualche metro per provare ad innescare il tridente formato da Insigne, Osimhen e Politano. Da monitorare la situazione legata all’attaccante nigeriano, uscito malconcio dalla gara di Europa League con il Barcellona. In preallarme Petagna. Tra i pali ritorna Ospina.

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Osimhen, Politano. All. Spalletti

Ballottaggi: Oshimen-Petagna 65%-35%

ARBITRO: Di Bello

Assistenti: Passeri-Tegoni

IV: Cosso

Var: Massa

Avar: Preti

Diretta streaming a partire dalle ore 20 su DAZN. Diretta radiofonica su KissKiss Italia/Napoli

Foto di Fabio Sasso per Agenzia Foto & Fatti di Salvatore Gallo