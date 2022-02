A cura della Redazione

Sconfitto anche l’Ischia, l’Oplonti Volley è già con la mente alla difficile trasferta di sabato prossimo contro il San Giorgio del Sannio, secondo nel Girone A del Campionato di Serie C Femminile.

Ancora un secco 3-0 (25-10, 25-21, 25-11) per le ragazze allenate da coach Luciano Della Volpe che, contro l’ultima della classe, ha avuto modo di provare nuovi assetti tattici e anche di far ruotare le atlete.

In tal senso, buona la prestazione del libero Paolo De Santis, che si è lanciata su tutte le palle dimostrando di essere all’altezza della situazione.

Per quanto riguarda la cronaca della partita, l’Ischia prova a tenere il campo fino al 5-5, poi viene fuori l’Oplonti che mette a segno punto su punto e si porta a sei lunghezze di vantaggio (11-5). Timida reazione della squadra ospite (11-8), poi in campo una sola squadra (19-8). Ancora una serie di punti messi a segno dalle oplontine che spianano la strada a Drozina e compagne per la vittoria del primo set (25-10).

Siamo al secondo set. Anche in questo caso, la formazione ospite prova a contrastare la supremazia delle Tigers (4-4, 6-6, 7-7), poi le oplontine provano ad allungare (14-7, 18-11) anche se l’Ischia non ci sta alla resa e prova a reagire, ma sono comunque brave Drozina e compagne a chiudere sul 25-21.

Si va al terzo set sul 2-0. Più agevole il terzo set per l’Oplonti Volley che va subito in fuga (11-4, 14-5, 18-7). Poi un punto dopo l’altro che valgono set (25-11) e partita. Ancora 3-0: primo posto in classifica con 32 punti e morale alle stelle in vista della trasferta di San Giorgio del Sannio.

Da registrare, nelle file dell’Oplonti Volley, l’esordio in panchina del dirigente Giorgio Prete.

Soddisfazione, a fine gara, è stata espressa da coach Luciano Della Volpe: «Una vittoria importante prima del big match contro il San Giorgio. Tre punti che fanno morale e ci proiettano con serenità all’incontro di sabato prossimo».

A fine gara, il tecnico Della Volpe ha omaggiato Giorgio Prete con la tuta che lo stesso allenatore indossava in Serie A. Con la speranza che quest’omaggio sia di buon auspicio.