Il campione regionale della Campania di taekwondo, Angelo Longobardi, conquista il titolo di campione d’Italia. Nel prestigioso RDS Stadium di Genova, si è svolto sabato e domenica il campionato italiano Cadetti 2021/2022, un evento straordinario organizzato dalla Federazione Italiana Taekwondo presieduta da Angelo Cito, membro del Consiglio Mondiale W. T.. Si sono sfidati i più forti team di taekwondo provenienti da tutte le regioni d’Italia schierando sul tatami i più talentuosi atleti che si sono sfidati per conquistare il titolo di e un’ambita convocazione in nazionale. A soli 14 anni si è laureato campione nella categoria 53 kg.

A rappresentare i colori dell’ACSD Stabiae Prana-Ki sono scesi in campo il bravissimo Maestro Roberto Longobardi, coach internazionale W. T., e l’atleta Angelo Longobardi, pluricampione regionale.

Longobardi, prima di consacrarsi campione d’Italia, ha disputato ben quattro incontri di cui due vinti per KO tecnico. Una finale al cardiopalma ha mandato il pubblico in visibilio ed ha visto Angelo, detto” il giaguaro”, prevalere con il punteggio di 7 a 4 sull’atleta pugliese Gabriele Rosato del team New Martial Mesagne.

Una finale degna di nota che ha visto duellare atleti di caratura internazionale che si sono dati battaglia sul tatami, ma un attimo dopo la conclusione del match si sono abbracciati e salutati con rispetto. Questo è il taekwondo bello da vedere.

Longobardi annovera un palmarés impressionante tra cui spiccano le medaglie internazionali e nazionali del "Kim&TaekwondoLiù" fino ad arrivare ai numerosi titoli regionali ed interregionali conquistati in tutta Italia.

Con questa vittoria, l'atleta stabiese ha prenotato un posto nella Nazionale italiana di taekwondo. Angelo, guidato con grande maestria da suo fratello, il Maestro Roberto, ha messo una seria ipoteca per un brillante futuro agonistico dove lo attenderanno nuovi traguardi internazionali, oggi . Questo atleta eccezionale è uno studente modello del Liceo Sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. I fratelli Longobardi continuano a conquistare vittorie e a portare pregio e lustro alla Campania e alla loro città natale.

A questo meraviglioso evento hanno presenziato oltre al Presidente della FITA, Angelo Cito, il segretario FITA Massimiliano Campo, il campione olimpico Vito Dell’Aquila, il campione del mondo Simone Alessio e il direttore tecnico della Nazionale italiana di Taekwondo, Claudio Nolano, che ha osservato con occhio attento i nuovi campioni italiani. Un evento straordinario che lancia Angelo Longobardi nel panorama internazionale di questa disciplina.