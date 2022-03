A cura della Redazione

Savoia all'esame della capolista Puteolana. Dopo il ko inatteso a Ercolano, i bianchi di Torre Annunziata sfidano al Giraud la prima in graduatoria nella 20esima giornata del campionato di Eccellenza campano.

Per i tifosi, il settore aperto è quello della Tribuna. Il costo del biglietto è di 5 euro. I tagliandi possono essere acquistati presso la Caffetteria Savoia, la Pasticceria Paolillo e il Caffè dei Portici. E' possibile recarsi al botteghino dell'impianto sportivo anche domenica mattina. Trasferta vietata, invece, per i sostenitori provenienti da Pozzuoli.

Per accedere allo stadio bisognerà essere in possesso del super green pass ed indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del match.

In programma una splendida coreografia del gruppo Old Style.