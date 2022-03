A cura della Redazione

Termina 1-1 il match tra Savoia e Puteolana della 20esima giornata del campionato di Eccellenza campano (girone B).

I gol entrambi nel primo tempo. Torresi in vantaggio con De Stefano, pari della capolista con Guarracino.

Savoia che viene agganciato al secondo posto in classifica dal Napoli United.

Nel prossimo turno, la formazione di Torre Annunziata farà visita alla Frattese.

LA PARTITA

Big match al Giraud, il Savoia ospita la capolista Puteolana. Mister Carannante schiera i suoi con il 4-3-1-2: Landi, Credendino, Esperimento, Rega, Spavone; Liberti, Foti, Grieco; De Rosa; Esposito e De Stefano. Gli ospiti rispondono con: Maiellaro, Sardo, Sica, Marigliano, Petrarca, Amelio, De Simone, Grieco, Grezio, Di Lorenzo e Guarracino.

Al 16’ prima chance offensiva per il Savoia: Esposito dribbla, De Rosa crossa e Maiellaro anticipa Liberti prima della battuta a rete nel cuore dell’area piccola. Due minuti dopo Puteolana pericolosa in area, ma Esperimento interviene con un timing perfetto e devia in angolo. Minuto 21, colpo di testa di Grezio sugli sviluppi di calcio piazzato ma senza trovare la porta difesa da Landi. 60 secondi dopo Esposito si incunea in area ed incrocia il tiro sul secondo palo: sfera di poco fuori. Alla mezz’ora De Rosa vede e serve Liberti, il numero 8 va al tiro ma non trova i pali difesi da Maiellaro. Al minuto 31 esplode di gioia lo stadio Giraud: il cross di Spavone, la deviazione di Maiellaro in zona Liberti che tocca per De Stefano che in tap-in firma l’1-0. Altra chance per Esposito che va via di tacco e tira, deviazione in angolo. Al minuto 41 arriva il pareggio della Puteolana con Guarracino. Ammonito De Rosa in seguito allo scontro di gioco con Marigliano. Fuori l’infortunato Grieco, dentro Antonio Napolitano.

Nella ripresa, al terzo minuto Savoia subito pericoloso in avanti con il Ninja Esposito, palla ribattuta e battuta a rete tentata da Napolitano. Al settimo è De Stefano a rendersi pericoloso: parte palla al piede da destra e si accentra, tiro a giro a mezza altezza deviato lateralmente da Maiellaro. Al quarto d’ora seconda sostituzione per Mister Carannante: in Pisani, out Credendino. Minuto 24, Pisani e De Stefano sfondano sulla destra, palla a Napolitano che tenta la battuta a rete ma non trova lo specchio della porta. Due giri d’orologio dopo arriva la doppia sostituzione: dentro Brescia e Trimarco, fuori Landi e De Rosa. Ninja Esposito, lanciato a rete, fermato per sospetta posizione di fuorigioco. Ci riprova poco dopo calciando a giro, ma la palla termina fuori. Ultima sostituzione per i Bianchi: Catalano al posto di De Stefano. Occasione per Gioielli al minuto 41, ma Brescia è bravo a smanacciare lateralmente. Dopo 6 minuti di recupero, arriva il triplice fischio arbitrale: è 1-1 al Giraud.