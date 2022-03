A cura della Redazione

Cresce l’attesa per la sfida-Scudetto tra Napoli e Milan in programma questa sera, alle ore 20,45, allo stadio “Maradona”. Azzurri e rossoneri devono rispondere all’Inter, che venerdì ha stravinto la gara di San Siro con la Salernitana.

Napoli. Buone notizie per Luciano Spalletti che recupera Anguissa e Lozano. Il camerunese e il messicano dovrebbero far parte dei convocati, ma per entrambi è inizialmente prevista la panchina. Formazione praticamente fatta: difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Coppia di centrocampo formata da Lobotka e Fabian Ruiz. Solo panchina per Demme. Alle spalle di Victor Osimhen, agiranno Zielinski, Insigne e Politano (in vantaggio su Elmas). Tra i pali Ospina.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Zielinski, Insigne, Politano; Osimhen. All. Spalletti.

Ballottaggi: Politano-Elmas 65%-35%

Milan. Pioli recupera dopo oltre un mese Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe far parte dei convocati. In difesa, insieme a Tomori, spazio per Kalulu, che prenderà il posto di Romagnoli infortunatosi nel derby di Coppa Italia di martedì scorso. Sulle fasce agiranno Calabria e Theo Hernandez. La mediana sarà composta da Tonali e Bennacer. Alle spalle di Olivier Giroud ci saranno Leao, Messias e Kessie, con quest’ultimo che dovrebbe essere preferito a Brahim Diaz nel ruolo di trequartista. In porta Maignan.

Probabile formazione (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

Ballottaggi: Kessie-B. Diaz 65%-35%; Messias-Saelemekers 60%-40%

ARBITRO: Orsato

Assistenti: Preti-Giallatini

IV: Camplone

Var: Valeri

Avar: Vivenzi

Diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 20. Diretta radiofonica su KissKiss Napoli/Italia