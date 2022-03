A cura della Redazione

Il pluricampione di Castellammare di Stabia, Angelo Longobardi, dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Italia nel prestigioso RDS Stadium di Genova, neanche da una settimana dal trionfo nella categoria – 53 kg, è stato convocato dalla Nazionale Italiana di Taekwondo.

La convocazione all’atleta campano è arrivata a firma del Presidente della FITA, Angelo Cito, e del Segretario Generale Massimiliano Campo. Mercoledì 9 marzo, Angelo Longobardi ha raggiunto il raduno riservato agli atleti di alto livello nazionale ed internazionale. Ad accompagnarlo al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” a Roma è stato suo fratello, Direttore Tecnico dell’ACSD STABIAE PRANA-KI, il maestro Roberto Longobardi, coach internazionale WT cintura nera 3 Dan.

Il fenomeno del taekwondo campano ha appena quattordici anni, ma già vanta un palmares impressionante composto da decine di successi conseguiti in tutta Italia. Una vera e propria macchina da guerra in grado di vincere numerose volte per KO tecnico. Il giovanissimo Longobardi conosce molto bene il Centro di Preparazione Olimpica di Roma, dove in passato si è svolto il torneo Nazionale ed Internazionale Kim & Liù rivolto ai ragazzi dai 5 ai 12 anni, e al quale ha partecipato con successo per ben sei anni consecutivi. Il campione in forza all’ACSD STABIAE PRANA-KI, in questo Torneo, ha vinto 2 medaglie d’argento e ben 4 prestigiose medaglie d’oro salendo per ben sei volte su sei sul podio. Un talento naturale del taekwondo capace di entusiasmare il pubblico per il suo modo di combattere sempre rispettoso degli avversari, ma al tempo stesso freddo, lucido ed implacabile, sempre attento agli schemi tecnici dettati dal suo giovane maestro Roberto Longobardi. Un giovane talento che con immensi sacrifici si allena tre ore al giorno senza trascurare gli studi presso il Liceo Scientifico Sportivo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata.

Al centro di Preparazione Olimpica di Roma, Angelo Longobardi e gli altri atleti convocati nelle varie categorie di peso, saranno guidati dal Direttore Tecnico della Nazionale, Claudio Nolano, e dal Maestro della Nazionale Junior Giovanni Lo Pinto. Un’esperienza unica che lancia questo atleta nel panorama internazionale.