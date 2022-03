A cura della Redazione

E’ tempo di ricaricare le batterie in vista del rush finale in campionato. Questa settimana, infatti, l’Oplonti Volley ha osservato un turno di riposo, dopo il big match di sabato scorso, vinto per 3-0 in casa del San Giorgio del Sannio.

Nel frattempo, però, l’attenzione delle atlete allenate da coach Luciano Della Volpe è già rivolta alla gara casalinga di sabato prossimo contro la Guiscards Salerno. Un match che si annuncia entusiasmante fin da ora, anche in considerazione del fanno che il club salernitano può contare su un roster molto buono. Tra l’altro, la Guiscards era partita per la vittoria del campionato ma, a parte il brutto periodo iniziale, sta ora risalendo la classifica.

«Questa pausa è arrivata nel momento giusto. Abbiamo così il tempo di ricaricare le batterie prima del rush finale». Così l’allenatore in seconda dell’Oplonti Volley, Mario Di Mauro.

«Ci attende una settimana di recupero di energie. Stiamo lavorando per affinare alcune cose in vista della gara casalinga contro la Guiscards Salerno, formazione da non sottovalutare affatto. In ogni caso, cercheremo di dare il massimo per portare a casa altri tre punti preziosi per mantenere il primato in classifica», conclude il mister.