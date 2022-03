A cura della Redazione

Sconfitta casalinga per la Givova Fiamma Torrese. Le oplontine vengono superate 3-1 dalla Desi Volley di Palmi (Reggio Calabria) e scivolano al quarto posto nella classifica del girone F del campionato di Serie B1. Per la formaizone allenata da coach Adelaide Salerno si tratta del secondo ko di fila.

Si aprono le danze al PalaPittoni di Torre Annunziata con il mani out sulla schiacciata di Perna. Attacco in pipe del Capitano Maria Boccia, la Givova Fiamma Torrese è avanti 4-3. Miracolo di Skeggia Tardini che, ad una mano, tira su la schiacciata potente di Desi Volley Palmi. Ospiti che, però, non demordono e ribaltano il parziale: 4-6. Alice De Luca Bossa si presenta con un’ace. Bomba di Campolo per il 9-6 del team di Coach Salerno. Grande attacco in diagonale di Perna, che mette la firma sul decimo punto della GFT. La compagine in maglia gialla riporta il match in equilibrio, 12 pari. Muro punto di Campolo che chiude la porta in faccia all’attacco di Desi: 14-12. Sorpasso delle calabresi: 16-20. Campolo colpisce di potenza e dà la carica alle compagne. Ace di Figini e parallela di Boccia: è 21 pari al PalaPittoni. La fast di Vujko accende la partita e i tifosi sugli spalti. Ma le ospiti hanno la meglio: 24-26.

Campolo si carica la squadra sulle spalle e mette a referto tre punti. Palla a Figini e ci abbracciamo: primo tempo vincente della centrale di Saronno per il 4 pari. Boccia svetta e colpisce di potenza: 7-5! La Givova Fiamma Torrese macina punti e gioco: Vujko chiude la saracinesca e mette a segno un muro punto per il 10-5. Campolo buca la difesa di Desi Volley Palmi con una schiacciata potentissima e fissa il punteggio sul 13-6. Ritorno prepotente della squadra di Palmi: 15-13. Boccia pulisce sul net e la Fiamma ristabilisce le distanze: 18-14. Figini, in bagher, cancella un punto già fatto, la compagine oplontina ricostruisce e va sul 20-15. De Luca Bossa alza una gran palla per l’accorrente Perna che firma il 21-17 in schiacciata. Il secondo set è della Fiamma: 25-20.

Inizio veemente di Palmi: 0-3. La Givova rimonta e mette la freccia: 6-5, ace di Campolo. Il terzo set è tiratissimo, giocato punto su punto. La Givova Fiamma Torrese è determinata e ribalta l’inerzia del gioco: 13-10. Nuovo vantaggio per Palmi, 13-14. Fast (and Furious) Figini, tra gli applausi dei supporters oplontini: +3 per le torresi. Scambio infinito, la Fiamma attacca con determinazione ed è 18-16 al PalaPittoni. Capitan Boccia show, potente e preciso l’attacco vincente per il 21-19. Passa Palmi, 22-23. Vujko boom, altra fast vincente per il team oplontino. Fine set, 23-25 in favore delle calabresi.

De Luca Bossa disegna per Campolo, che mette la firma sul 2 pari. Poi la numero 1 sigla l’ace che vale il vantaggio. Nuova parità al PalaPittoni, 5-5. Gran difesa di Tardini sulla diagonale potente delle avversarie! Boccia riporta avanti le sue attaccando a tutto braccio. Attacco di Vujko in parallela indifendibile: siamo sul 10-9. Desi Volley Palmi avanti 10-14. Tardini in tuffo, la Fiamma ricostruisce e Campolo va a punto: 11-14. Si scrive Campolo, si legge “Special one”: altro attacco potente e vincente per la numero 1. Entra Prisco al posto di Perna. Palmi si porta sul +6. Fast di Figini, la GFT cerca di ridurre il distacco. Prisco boom, schiacciata e quindicesimo punto oplontino. La Desi Volley Palmi passa a Torre Annunziata: 15-25.

Nel prossimo turno, la Fiamma sfiderà in trasferta la Farmacie Schulze di Santa Teresa di Riva (Messina), sabato 19 marzo.