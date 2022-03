A cura di Domenico De Vito

Letale, Ciro Immobile. Un gol stupendo annullato dal Var, poi un rigore decisivo per battere il Venezia, superare Roma e Atalanta in classifica e iscriversi una volta di più nella storia della Lazio. Rete numero 144 in Serie A, scavalcato il mito Silvio Piola. Ora è l’unico ad essere sul trono anche per gol in campionato. Impossibile fermarlo. Ciro corre con la Lazio e in solitaria per la classifica capocannonieri. Ora il bomber biancoceleste è a 21, Vlahovic a 20. La sfida resta apertissima.

Il dato da record

C’è una statistica riportata da Opta che fotografa benissimo quello che ha fatto l'attaccante di Torre Annunziata della Lazio. Dal suo arrivo, dunque negli ultimi sei anni, ha segnato gli stessi gol di Cristiano Ronaldo (144) in campionato. Meglio hanno fatto solo Messi (164) nella Liga e Lewandowski (185) in Bundesliga.

“Non è male essere vicino a grandi campioni come Ronaldo, Messi e Lewandowski che hanno fatto e ancora fanno la storia del calcio. Quando si tirano fuori i numeri devo dire sempre grazie alla squadra, sono sempre lì vicino a me per farmi battere ogni record”. L’umiltà del campione.