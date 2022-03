A cura della Redazione

Finale al cardiopalma tra Givova Fiamma Torrese e Amando Volley. Il sestetto torrese si aggiudica il match in trasferta al Palabucalo per 2 a 3.

LA GARA - La Givova Fiamma Torrese parte subito forte: De Luca Bossa per Vujko, è dell’italo croata il primo punto del set. Amando Volley la ribalta, fissando il parziale sull’8-2. Reazione del team di Coach Salerno con le due schiacciate potenti di Nunzia Campolo. Cattiva ed attenta Francesca Figini che pulisce sul net: siamo sul 9-5. Boccia, a tutto braccio, firma il sesto punto torrese. Le padrone di casa consolidano il vantaggio, +8. Prisco, però, non è d’accordo: la numero 2 svetta e colpisce, portando a casa il punto. Bomba di Vujko, che piega le mani del muro eretto dalle siciliane: 19-11. Doppio miracolo di Tardini che prima vola in bagher e poi intercetta un pallonetto: la GFT accorcia il parziale, 21-15 al PalaBucalo. Il primo set si chiude sul 25-15.

Ace di Capitan Boccia in apertura del set. Amando Volley si porta avanti: 10-3 in quel di Santa Teresa di Riva. Diagonale di Campolo a tentare di ribaltare il trend del secondo set. Attacco vincente di Boccia da posto 4: il parziale è 14-6 al PalaBucalo. Palla al Capitano e ci abbracciamo: altra schiacciata potente per la numero 4. Amando Volley è avanti 20-10. Prima di precisione e tecnica, poi di potenza: due punti di fila per Nunzia Campolo. Le messinesi chiudono il secondo set sul 25-15.

Skeggia Tardini difende bene sulla diagonale, la Fiamma ricostruisce e va a punto con Campolo. De Luca Bossa disegna, Figini mette la firma: primo tempo vincente per la centrale di Saronno, siamo sul 2 pari. Prisco attacca e trova la linea di fondo: Fiamma Torrese avanti 2-4. Ancora Prisco boom: mani out e quinto punto per le torresi! I primi tempi di Figini sono una sentenza: +3 per la Givova. Muro punto di Prisco: Fiamma padrona del taraflex in questo inizio di set. Attacco in pipe di Campolo: comandiamo 4-10! Piovono bombe al PalaBucalo: attacco spettacolare di Boccia. Ace di Figini, che trova l’incrocio delle linee: +9. Punto di De Luca Bossa in seconda: 6-15. Battuta potentissima delle padrone di casa, ma Tardini è superlativa nel difendere e sullo sviluppo dell’azione arriva il 19esimo punto. Diagonale indifendibile di Boccia, la Fiamma è avanti 14-22. Vujko a tutto braccio: 16-25, il terzo set è nostro!

Inizio di quarto set combattuto punto su punto, Amando Volley avanti 9-6. Vujko chiude la porta in faccia alle avversarie: muro punto e la Fiamma accorcia il parziale. Spettatori del Campolo show: schiacciata vincente che vale il 9 pari. Padrone di casa, di nuovo, in vantaggio: +5. La Givova Fiamma Torrese non molla ed accorcia nuovamente, dimostrando carattere e tecnica da vendere. Bum bum Boccia: parallela vincente per il -2. De Luca Bossa mura Amando Volley: parziale sul 19-18. Si scrive Vujko, si legge fast: altro punto della centrale. Tardini difende ottimamente sulla battuta avversaria, palla per Campolo e lob morbido: 23esimo punto! Finale al cardiopalma, spettacolare sfida al PalaBucalo: 25 pari. 25-27, che super Fiamma!

Inizio di quinto set equilibrato, ancora attacco vincente in seconda per De Luca Bossa. Amando Volley avanti di 2 punti. Prisco attacca forte, mani out e punto del -1. Monumentale Skeggia Tardini, che cancella un punto già fatto e la GFT, sugli sviluppi, accorcia le distanze: 8-6. Boccia on fire a Santa Teresa di Riva: 9 pari. De Luca Bossa-Vujko, che feeling: 11-11. Si va sul 16 pari grazie alle due bordate potenti del Capitano. Pipe di Boccia per il 18-20 finale: game over al PalaBucalo, la Givova Fiamma Torrese vince 2-3!