Stop forzato per il Savoia. Domenica 27 marzo si sarebbe dovuto giocare il match tra il Neapolis e i torresi ma la gara non si disputerà.

Tra le fila degli avversari dei bianchi di Torre Annunziata, infatti, sono emersi alcuni casi di positività al Covid-19. La partita è stata dunque rinviata a data da destinarsi.

"Guardiamo un po’ tutte le situazione che potrebbero succedere - ha detto l'allenatore del Savoia, Roberto Carannante, al termine dell'allenamento svtmoltosi questa mattina -. Oggi ne abbiamo parlato con i ragazzi: dobbiamo fare il nostro cammino, non guardando le altre. Cercando di portare a casa 4 vittorie in queste ultime 4 partite. Facendo ciò, saremmo secondi al termine del campionato. Sarà fondamentale stare bene per affrontare al meglio la fase play-off che per noi è fondamentale. Stiamo lavorando per ricaricare le pile e per recuperare qualche acciaccato, in maniera tale da arrivare alla partita di domenica al completo. A detta di tutti, fino ad ora, abbiamo fatto un campionato strepitoso. Abbiamo dato continuità di risultati al nostro cammino anche negli ultimi tre big match. Il coefficiente di difficoltà delle prossime quattro gare resta lo stesso, se non addirittura superiore, visto che - ha concluso il mister - affronteremo squadre che giocheranno con grinta ed accanimento per salvarsi”.