A cura della Redazione

Quartultima giornata del campionato di Eccellenza campano, con il Savoia - alla ricerca di un posto ai play-off - che affronterà al Giraud di Torre Annunziata il Mondragone.

Il match avrà inizio alle ore 16 di domenica 3 aprile.

Mercoledì 6, invece, turno infrasettimanale con gli uomini allenati da Carannante attesi dalla trasferta contro il Neapolis.

Slittano invece le ultime due giornate di campionato per i bianchi a causa dei recuperi. I torresi torneranno in campo il 16 aprile in casa della Maddalonese, per poi chiudere questa stagione regolare il 23 aprile, al Giraud, contro il Sant'Antonio Abate.