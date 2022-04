A cura della Redazione

La Turris rende noto che gli ulteriori test cui sono stati sottoposti i componenti del gruppo squadra risultati in precedenza positivi al Covid, hanno rilevato la guarigione di tutti i soggetti che erano ancora in isolamento.

In corso, per gli ultimi atleti negativizzati, i prescritti accertamenti di idoneità per la ripresa dell’attività agonistica.

Il gruppo a disposizione dello staff tecnico sosterrà domenica mattina l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Avellino di lunedì 4 aprile (ore 21).