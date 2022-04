A cura della Redazione

Atalanta-Napoli è uno dei big match della 31esima giornata di Serie A.

I bergamaschi vogliono proseguire nella striscia di quattro risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League, ma soprattutto ha l’obiettivo di scavalcare la Lazio (ieri vittoriosa per 2-1 contro il Sassuolo) e la Roma, impegnata oggi alle 18 in casa della Sampdoria.

Gli azzurri, invece, hanno come unico obiettivo i 3 punti per raggiungere il Milan in vetta alla classifica (impegnato nel Monday night contro il Bologna) ed alimentare il sogno Scudetto.

Atalanta. Gian Piero Gasperini si affida al 3-4-1-2. Torna tra i convocati dopo un lungo infortunio l’ex Duvan Zapata, che però si accomoderà solo in panchina. Destino condiviso anche da Luis Muriel. Il terzetto dei centrali di difesa sarà composto da Djimsiti, Scalvini e Palomino (assente Rafa Toloi per infortunio). Zappacosta, scontato il turno di squalifica, agirà sulla fascia sinistra, mentre a destra spazio ad Hateboer. In mezzo al campo Gasperini si affiderà a De Roon e Freuler, mentre alle spalle della coppia d’attacco Boga-Malinovskyi giocherà Koopmeiners. In porta Musso.

Probabile formazione (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Hateboer; Koopmeiners; Boga, Malinovskyi. All. Gasperini

Napoli. Luciano Spalletti alle prese con l’ennesima emergenza. Mancheranno, infatti, Osimhen e Rrahmani per squalifica e Giovanni Di Lorenzo a causa dell’infortunio rimediato nella gara pre-sosta con l’Udinese. Il difensore centrale e l’esterno destro saranno sostituiti rispettivamente da Juan Jesus e dal giovane Zanoli. Il pacchetto arretrato sarà completato da Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, agiranno Lobotka, Anguissa e il recuperato Fabian Ruiz. Solo panchina per Piotr Zielinski. In attacco, al posto dello squalificato Osimhen, ci sarà Dries Mertens, diventato papà del piccolo Ciro Romeo, supportato da Insigne e Politano.

Probabile formazione (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens, Politano. All. Spalletti

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Alassio-Del Giovane

IV: Massa

Var: Aureliano

Avar: Longo

Ore 15, Gewiss Stadium. Diretta in streaming su DAZN; diretta radiofonica su KissKiss Napoli/Italia