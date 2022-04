A cura della Redazione

Ancora un podio per i fratelli Angelo e Roberto Longobardi ai Campionati Italiani di Combattimento e Taekwondo e THF Freestyle Series III, oraginizzati dalla Federazione Italiana presieduta da Angelo Cito.

A Fondi, nel weekend appena trascorso, si è disputato il Campione Italiano Cadetti dove Angelo Longobardi, studente stabiese del Liceo Sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nella categoria Junior di combattimento.

La manifestazione ha visto la partecipazione dei più importanti atleti e team italiani che sono giunti numerosi a partire da venerdì 1 aprile, dove dalle ore 14,30 è iniziato l’accredito delle società e la prenotazione per le operazioni peso degli atleti in gara. A seguire si è tenuta la riunione dei coach con il segretario generale della Fita, Massimiliano Campo, che ha aperto ufficialmente i lavori.

Presente alla riunione e alla manifestazione il presidente del Comitato regionale della Campania, il Maestro Domenico Laezza, che non ha fatto mancare con il suo affetto, il sostegno a tutti gli atleti e i coach campani presenti in gara.

Sabato a scendere per primo in gara sul quadrato numero due, è stato il campione italiano Cadetti, il quattordicenne Angelo Longobardi, guidato come sempre dal Maestro e fratello Roberto.

L’atleta campano, al suo esordio nel panorama nazionale, nella categoria Junior riservata ad atleti fino a 17 anni, ha letteralmente infiammato la platea con il suo modo inconfondibile di combattere che è riuscito ad annullare il divario della differenza di età tra atleti.

Angelo Longobardi, soprannominato sul tatami "il giaguaro", si è aggiudicato ben tre incontri consecutivi mandando in visibilio il pubblico ma un brutto infortunio lo ha costretto a rinunciare alla corsa verso la medaglia d’oro.

Nonostante ciò, il bronzo conquistato lo consacra un fenomeno del taekwondo che fa sognare l’ACSD Stabiae Prana-Ki guidata dal Direttore Tecnico Roberto Longobardi, cintura nera 3 DAN, un giovane e talentuoso coach internazionale che vanta numerosi successi sportivi.

Il Maestro non ha esitato a spogliarsi dalle vesti di coach ed a partecipare in veste di atleta alla gara di Campionato Italiano di Freestyle Series III, nella categoria senior 1. Una gara spettacolare che lo ha portato a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo.

I fratelli Longobardi proseguono imperterriti a cavalcare con successo il panorama nazionale del taekwondo e con i loro brillanti risultati continuano a portare pregio e lustro alla Campania.

Angelo Longobardi è uno studente modello del Liceo Sportivo Pitagora-Croce mentre suo fratello Roberto è stato un ex studente dell’Istituto che ha conseguito il diploma con il massimo dei voti ed è stato vincitore del “Premio Letterario Giancarlo Siani” .

Due talenti naturali nella vita e nello sport che sono la conferma che la scuola e lo sport sono un connubio indissolubile che formano i campioni del futuro.

(nella foto, i fratelli Longobardi con il presidente Cito)