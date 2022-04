A cura della Redazione

Prosegue la marcia di avvicinamento alla vetta del gruppo Under 14 del Basktorre e a fare le spese del buon momento di forma dei ragazzi di coach Vecchione è la Partenope Napoli: i biancoblù “vendicano” la sconfitta dell’andata, mantengono l’imbattibilità casalinga e, nell’occasione, mostrano confortanti progressi anche dal punto di vista della tenuta mentale. La gara si dipana sul filo dell’equilibrio per quasi tutti i quaranta minuti, i napoletani tentano un allungo a metà partita ma la reazione degli oplontini è pronta e decisa, si arriva così punto a punto ai minuti finali dove le emozioni non mancano di certo: nell’ultimo giro di lancette sono comunque i padroni di casa che riescono a mettere la testa avanti e ad amministrare l’esiguo vantaggio fino alla sirena.

Prossimo impegno per l’under 14 è l’insidiosa trasferta di Ischia in calendario domenica 10 aprile.

Buon esordio nel campionato Libertas del gruppo Under 15: impegnati in trasferta a Napoli con il CSDN, i 2007 torresi liquidano la pratica senza troppi patemi e si candidano a rivestire un ruolo da protagonisti nel torneo. Buone le prove di Ciotola, Tamburro, Montella, Sammarco e Panico, ma tutti hanno fornito il loro apporto anche in termini di punti realizzati. Prossimo impegno Sabato 9 con il Promobasket Marigliano, in un match che si preannuncia senz’altro più complicato.

Prima di campionato anche per gli Esordienti in quel di Vico Equense dove, al termine di un match equilibratissimo, i ragazzi di Iolanda Tessitore prevalgono sul filo di lana sui tenaci padroni di casa. Ottima prova del gruppo con menzione particolare per Emanuele Esposito, Palomba, Raiola e Cirella.

Combattono gli aquilotti (2011/12/13) ma devono arrendersi ai più esperti amici del Basket Team Stabia. Da sottolineare che il gruppo torrese è composto in prevalenza atleti nati nel 2012/13 che, pur pagando dazio in termini di fisicità, stanno comunque affrontando il torneo con un entusiasmo che li porterà a vivere al meglio questa occasione di crescita.

Il gruppo Under 16, in trasferta, si oppone come può alla corazzata Kouros ma deve comunque arrendersi a una compagine di assoluto valore nazionale, inopinatamente inserita dalla federazione in un contesto di formazioni “normali” nel tutte le squadre che affrontano i napoletani si trovano nella condizione di “saltare un turno” modello gioco dell’oca. I ragazzi di coach Passeggia sono comunque già sicuri della qualificazione alla seconda fase e, se riuscissero a battere Ercolano nell’ultima partita in calendario, conquisterebbero il terzo posto nel raggruppamento che, tutto sommato, appariva ad inizio stagione il massimo obiettivo raggiungibile.