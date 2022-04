A cura della Redazione

Nnn ce la fa la Givova Fiamma Torrese contro un avversario solido e determinato. Secca sconfitta delle oplontine contro la Duo Rent Terrasini

LA GARA - Inizio di primo set sprint per Terrasini, avanti 10-4. Capitan Boccia, in pallonetto, mette giù palla dopo uno scambio interminabile. Ancora la numero 4 a punto, stavolta ace per la forte schiacciatrice campana. Muro punto di Marianna Vujko, che vale il 13-9. Di potenza e cattiveria agonistica l’attacco a tutto braccio di Nunzia Campolo: Fiamma a -3. La compagine di casa trova l’allungo: 19-11. Ancora Boccia protagonista, attacco in pipe vincente! Coach Salerno richiama in panchina Prisco e schiera Perna. De Luca Bossa alza per Vujko, il primo tempo della centrale italo-croata vale il 23-14. Il set si chiude sul 25-14.

Prisco attacca, trovando il mani out: 3-2 all’alba del secondo set. Diagonale stretta di Boccia da applausi: GFT a -2. Gran difesa di Skeggia Tardini sulla diagonale potente di Duo Rent Terrasini, la Fiamma Torrese ricostruisce e va a punto: 11-5. Il team di coach Salerno macina punti in questa fase del match: attacco in fast di Vujko a fissare il parziale sul 12-8. De Luca Bossa sceglie ancora la centrale per attaccare e la numero 3 non sbaglia, attaccando in fotocopia e firmando il punto. La palleggiatrice romana batte bene e mette a referto un ace: 14-12. Campolo boom, schiacciata indifendibile della numero 1! Set avvincente, le siciliane conducono 23-17. Diagonale profonda di Campolo da posto 4 per il diciottesimo punto oplontino. La squadra in rosa vince anche il secondo set 25-18.

Murata vincente di Francesca Figini: 2 pari alla struttura geodetica di Terrasini. Bum bum Prisco, la numero 2 stacca e attacca la parallela: 2-3. Duo Rent Terrasini si porta sull’11-6. Fast and Furious Figini, grande attacco della centrale di Saronno! Piovono bombe a Terrasini: attacco potentissimo di Campolo, Givova a -3. Duo Rent Terrasini avanti 17-10. Attentissima Vujko a muro, che ribatte l’attacco di seconda della palleggiatrice avversaria. Schiaccia Prisco e fissa il parziale sul 18-13. Lob di Campolo a segno, terzo set sul 22-15. Bene Figini e Prisco a muro, punto per la Fiamma. Le padrone di casa si aggiudicano il match vincendo il terzo set 25-19.