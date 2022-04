A cura della Redazione

Irma Testa medaglia d’oro in Thailandia. L’atleta di Torre Annunziata, prima pugile italiana alle Olimpiadi nel 2016 a Rio, prima italiana a conquistare una medaglia, quella di bronzo a Tokyo nel 2021, si è imposta nella finale del Thailand Open sulla atleta di casa Techasuep. Un torneo prestigioso, di preparazione ai Mondiali Elite Femminili che si disputeranno in Turchia, a Istanbul, dal 6 al 21 maggio prossimi.

La pugile della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata, dei maestri Lucio e Biagio Zurlo, trionfa così nella categoria 57 chilogrammi battendo la sua avversaria 3-2.

Altre due atlete italiane, in tutto ne erano sette, si sono arrese in finale. Mesiano alla thailandese Pasuit, così come Chaarabi alla vietnamita Kim Ahn.