A cura della Redazione

Dopo lo stop causa Covid, finalmente ricominciano i tornei giovanili. La Givova Fiamma Torrese Academy, che vanta innumerevoli partecipazioni ad eventi di respiro nazionale, è pronta a calcare il taraflex di Cesenatico per l’EuroCamp in programma dal 13 al 16 aprile in Emilia-Romagna. Le compagini Under 13, 16 e 18, guidate dai coach Adelaide Salerno e Roberto Catalano, sono pronte a prendere parte a quella che si preannuncia una grande esperienza di sport, ma soprattutto di vita.

Alla vigilia una raggiante coach Salerno si è espressa così ai canali ufficiali del club di Torre Annunziata: “Siamo super contenti che le ragazze facciano questa nuova esperienza perché, causa Covid, questa fascia d’età non aveva avuto ancora modo di prendere parte a tornei nazionali. Così come le ragazzine e le rispettive famiglie sono felicissime di partecipare: sono esperienze uniche per chi ama questo sport, in quanto danno loro la possibilità di confrontarsi con le pari età provenienti da altre regioni. L’EuroCamp è un torneo che prevede la partecipazione di ben 1700 atleti, quindi un evento grande ed importante”.

Coach Roberto Catalano, prima della partenza per Cesenatico, ha dichiarato: “È un’esperienza che vale la pena vivere, soprattutto per le ragazze. Sia dal punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto per quanto concerne la socialità. Oltre a giocare, cominceranno a sentire, guardare, confrontarsi con altre realtà. E poi c’è anche il lato goliardico, divertente: nello stare insieme per mangiare e condividere del tempo al di fuori del taraflex. Ci tenevamo davvero tanto a coinvolgere le ragazze, far capire loro cosa significa giocare fuori, soprattutto per loro che sono alle prime esperienze. Poi è anche bello scoprire nuovi metodi ed idee di allenamento per noi allenatori. Inoltre avremo modo di vedere le ragazze all’opera in un contesto totalmente nuovo”.