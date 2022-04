A cura della Redazione

Si giocheranno sabato 30 aprile, alle 16.30, allo stadio Giraud di Torre Annunziata i quarti di finale dei play-off di Ecellenza tra Savoia e Scafatese.

Gara secca per la formazione oplontina allenata da Carannante, che rappresenta il primo passo verso la conquista del diritto a prendere parte al prossimo campionato di Serie D.

I biglietti per assistere al match sono in vendita al costo di 5 euro presso i Savoia Point: Caffetteria Savoia, Caffè dei Portici e Pasticceria Paolillo.

I botteghini dello stadio saranno aperti anche sabato mattina.

IL REGOLAMENTO (Ai play-off partecipano 8 squadre)

LA CLASSIFICA delle 8 partecipanti: 1. San Marzano; 2. Savoia; 3. Cervinara; 4. Agropoli; 5. Montemiletto; 6. Napoli United; 7. Scafatese; 8. Ischia.

ABBINAMENTI I TURNO: A) San Marzano-Ischia; B) Savoia-Scafatese; C) Cervinara-Napoli United; D) Agropoli-Montemiletto

I TURNO (quarti di finale)

In caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa di due tempi supplementari. Non ci saranno i rigori. Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (in tale circostanza sarebbe il Savoia).

II TURNO (semifinale)

ABBINAMENTI II TURNO: E) Vincente A) - Vincente D); F) Vincente B - Vincente C)

Nel caso in cui il Savoia superasse il turno, affronterebbe in casa la vincente tra Audax Cervinara Calcio e Napoli United. In caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa di due tempi supplementari. Non ci saranno i rigori. Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (in tale circostanza sarebbe ancora il Savoia).

FINALE

ABBINAMENTO FINALE: Vincente E) - Vincente F)

Le squadre vincenti nel II turno, si affronteranno in gara secca sul campo della migliore classificata. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari e, eventualmente persistendo il punteggio di partità, ci saranno i calci di rigore.

La vincitrice acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione per l'acquisizione del titolo sportivo per l'ammissione al campionato di Serie D 2022/2023.