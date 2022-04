A cura della Redazione

Il Savoia supera il primo turno dei play-off di Eccellenza. Al Giraud di Torre Annunziata finisce 1-1 il match secco contro la Scafatese, con i bianchi che raggiungono la semifinale grazie al regolamento, in virtù del miglior piazzamento nella classifica delle 8 partecipanti agli spareggi promozione.

Non si condisce ancora quale sarà l'avversario dei torresi, che uscirà dalla sfida tra Audax Cervinara e Napoli United. La gara non si è disputata a causa di un elevato numero di contagi nel Cervinara, e così il Comitato regionale della LND ha deciso per il rinvio.

SAVOIA-SCAFATESE, LA PARTITA

Savoia in campo con il 4-3-1-2: Landi; Credendino, Esperimento, Rega, Russo; Liberti, Foti, De Rosa; Napolitano; Esposito e Scarpa. La Scafatese risponde con: Cappuccio, Mejri, Gambardella, Costantino, Astarita, Itri, Simonetti, Lopetrone, Malafronte, Cammarota e Formicola.

Pronti via e Savoia in vantaggio con il graffio del Ninja Esposito dopo appena 2 minuti: punizione di Foti, colpo di testa del numero 9 oplontino ed è gol. Minuto 15, Credendino crossa per Esposito che impatta ancora di testa e colpisce la traversa. Al 24' Formicola spizza di testa ma Landi è superlativo nel deviare in angolo. Alla mezz’ora, sponda di Esposito per Napolitano che si coordina e va al tiro: palla fuori di poco. Gran serpentina di capitan Scarpa nel finale di tempo, tiro a giro sul palo lontano e sfera che sfiora il palo alla sinistra di Cappuccio. Fuori l’infortunato Esposito, dentro De Stefano. Chance per Malafronte al minuto 45, palla fuori. Tiro potente di Napolitano, Cappuccio devia lateralmente.

Giallo per Russo ad inizio secondo tempo. Al sesto minuto arriva il pareggio di Cammarota. Anche Foti finisce sul taccuino degli ammoniti per un fallo da dietro. Si accende la rissa in campo: ammonizioni per Scarpa, Napolitano ed Astarita. Al minuto 17 fuga di Scarpa palla al piede, il Capitano entra in area e calcia ma non inquadra la porta della Scafatese. Al 22esimo Malafronte a tu per tu con Landi calcia a colpo sicuro, il numero uno si rende protagonista di un’altra gran parata. Tentativo di Orefice in rovesciata, ma la sfera finisce fuori. Entra Trimarco, esce Foti: mister Carannante schiera i suoi a trazione anteriore. Sponda di Orefice per Trimarco, che calcia di prima intenzione senza, però, inquadrare la porta. Si va ai supplementari. Entra Spavone, esce Carlo Russo. Minuto 11, De Stefano tenta di sfondare in area e la palla rimpalla in zona Orefice, che segna: il direttore di gara fischia per fallo di mano del numero 19. Grieco in, Napolitano out a pochi minuti dalla fine del primo tempo supplementare. Minuto 16, Orefice accomoda per Liberti: tiro rasoterra che si spegne fuori. Scafatese in avanti, Esperimento libera in rovesciata. Minuto 5, grande azione individuale di Scarpa che crossa e Gambardella anticipa Liberti prima della battuta a rete. All’undicesimo corner di De Stefano per Grieco che colpisce di testa ma non inquadra la porta. La Scafatese tenta il forcing finale ma il Savoia regge e vola al prossimo turno dei play-off.