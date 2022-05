A cura della Redazione

Verrà recuperata domenica 8 maggio la gara del primo turno dei play-off di Eccellenza tra Audax Cervinara a e Napoli United, rinviata lo scorso 30 aprile a causa dell'elevato numero di contagi da coronavirus tra gli irpini. Il match si giocherà alle ore 16.30.

La vincente affronterà il Savoia in semifinale, con i bianchi di Torre Annunziata che disputeranno il match in casa al Giraud in programma sabato 14 maggio alle 16.30.

Se, al termine dei tempi regolamentari il risultato sarà in parità, si procederà alla disputa dei supplementari. Se persiste il punteggio di parità, passa il turno la squadra meglio collocata in classifica, in questo caso il Savoia. Non sono previsti infatti i tiri dal dischetto.

L'altro accoppiamento è tra San Marzano e Agropoli.