A cura della Redazione

Il Savoia conquista la finale dei playoff di Eccellenza campana. Il club di Torre Annunziata, nella sfida al Giraud contro il Napoli United, pareggia 1-1 a conclusione dei supplementari ed accede così all'ultimo turno regionale del mini-torneo tra le 8 migliori classificate dei tre gironi.

Decisivo capitan Scarpa che, a 4 minuti dal termine dei regolamentari, segna il rigore che porta in parità i bianchi, andati sotto nel primo tempo al 20' con una rete di Schinnea.

Gli uomini allenati da Carannante chiudono in 10 per l'espulsione di Luigi Esposito all'82'., giocando con uno in meno per oltre mezz'ora

In finale il Savoia troverà il San Marzano, vincente contro l'Agropoli nella sfida di sabato, che giocherà con il vantaggio del match casalingo. Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari, si tireranno i calci di rigore.