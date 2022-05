A cura della Redazione

Saranno in vendita da oggi pomeriggio (19 maggio), a partire dalle ore 15, i biglietti per San Marzano-Savoia, finale dei play-off di Eccellenza (fase regionale).

Il match si giocherà sabato 21 maggio alle 16.30 allo stadio "Pasquale Novi" di Angri.

Sono 100 i tagliandi disponibili per i tifosi di Torre Annunziata, al costo di 11,50 euro (inclusi 1,50 euro diritti di prevendita). I biglietti si possono acquistare presso l'agenzia GO2 in via Caravelli.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming (gratuita) sulla pagina Facebook ufficiale del club.