A cura della Redazione

Angelo Longobardi, campione italiano cadetti di taekwondo, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo in Coppa Italia 2022 al “Roma Grand Prix”, dove i migliori atleti al mondo si sono sfidati per racimolare i punti utili nel ranking mondiale per accedere alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una kermesse internazionale dove, dal 3 al 7 giugno, si sono svolti anche il prestigioso torneo nazionale e internazionale Kim & Liù rivolto ai ragazzi fino a 12 anni, e “The Olympic Dream Cup” che ha visto la partecipazione di tutte le regioni italiane che hanno schierato sul tatami i migliori atleti per cercare di conquistare la prestigiosa Coppa Italia. Ad avere la meglio è stata la Puglia che si è aggiudicata l’ambita Coppa, al secondo posto si è classificata la Sicilia mentre la Campania ha conseguito un brillante terzo posto. Longobardi, di Castellammare di Stabia, in questi primi mesi dell’anno, sotto la guida del suo maestro Roberto Longobardi, si è laureato campione italiano cadetti ed è stato convocato dalla Nazionale conquistando una medaglia di bronzo nel campionato italiano junior e, in ultimo, in Coppa Italia in veste di portacolori della Campania nella categoria junior – 51 kg. In questa occasione, l'atleta stabiese è stato guidato con successo dai tecnici della rappresentativa campana junior, i maestri Cirillo/Pengue/Napolano.

Il presidente del Comitato regionale campano, Domenico Laezza, durante lo svolgimento del torneo non ha mai fatto mancare il suo sostegno e il suo calore alla forte rappresentativa campana composta da circa 45 atleti e, unitamente al maestro Michele Senatore, ha organizzato in maniera encomiabile questa indimenticabile trasferta romana che aggiunge nel palmarés campano un magnifico terzo posto nella Coppa Italia 2022.

Nel torneo internazionale Kim & Liù, rivolto a tutti i team nazionali ed europei di taekwondo, grande affermazione della piccola Denise Acunzo (6 anni) nella categoria Beginner - 33 kg, al suo esordio in una gara che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 bambini provenienti da tutta Europa. Denise ha conquistato una splendida medaglia d’oro sotto la guida del coach internazionale WT, Roberto Longobardi, e del capitano dell’Acsd Stabiae Prana-Ki, Domenico Longobardi.

Il campione Italiano Angelo Longobardi, in passato, ha vinto per ben cinque anni consecutivi il Kim & Liù affermandosi in questa edizione internazionale fin dalla tenera età di 5 anni. Adesso la storia si ripete con la piccola Denise Acunzo. Ancora una volta questi splenditi atleti continuano a portare pregio e lustro alle città di Castellammare di Stabia, dove si allenano quotidianamente nella palestra scolastica "Karol Wojtyla", e Torre Annunziata, dove frequenta il Liceo Scientifico Sportivo “Pitagora Croce”.