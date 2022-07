A cura della Redazione

Personalità da vendere e spiccate doti nella distribuzione del gioco. Alice Pezzotti, classe 1996, è la nuova palleggiatrice della Fiamma Torrese, club di pallavolo di Torre Annunziata che disputerà il prossimo campionato di Serie B1 nazionale.

Bedizzole Volley, Rizzotti Design Catania e Rizzi Volley le esperienze in carriera per la pallavolista originaria di Brescia.

”La chiamata della Fiamma Torrese è stata inaspettata, ma la serietà e il progetto della Società mi hanno convinto fin da subito a volerne far parte - ha detto -. Il mio obiettivo di quest'anno si sposa con quello del club, fare un campionato di livello. Se dovessi descrivermi quando gioco e quando non sono in palestra, userei aggettivi opposti. Mi reputo determinata e costante quando sono in palestra e fuori dal campo sono decisamente meno seriosa”.