A cura della Redazione

Il Savoia si prepara al prossimo campionato di Eccellenza, che inizierà nel weekend del 3-4 settembre. Dal 5 al 13 agosto, la squadra di Torre Annunziata effettuerà il ritiro a Pietradefusi, stupenda cittadina di poco meno di 2mila abitanti in provincia di Avellino.

Una settimana prima, il 27 e 28 agosto, prenderà il via la Coppa Italia.

Tutte le sedute di allenamento verranno svolte presso il nuovo centro sportivo comunale, messo a disposizione dal sindaco Nino Musto e dalla sua Amministrazione.

Nell'impianto si disputeranno anche le gare amichevoli della formazione allenata da Barbera.

"La Società - si legge in una nota del club - intende ringraziare il sindaco e la giunta tutta per l’attenzione che ci hanno riservato in fase di organizzazione del ritiro".

Dirigenza, staff e squadra soggiorneranno all’Hotel “Torre in Pietra - il Castello”, anch’esso a Pietradefusi.

Con il ritiro inizia così ufficialmente la stagione 2022-2023 per i bianchi, che da pochi giorni - grazie al presidente Mario Pellerone e alla dirigenza - sono tornati alla loro denominazione tradizionale, ossia AC Savoia 1908.

Sul fronte calcio mercato, in porta c'è la ricon ferma di Mario Landi; per un'altra stagione tra i torresi ci sarà anche il difensore Carlo Russo. New entry, il centrocampista classe 1996 Gennaro Saveriano.