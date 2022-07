A cura della Redazione

Novità per il club calcistico di Torre Annunziata. La società del presidente Mario Pellerone ha inoltrato, nei termini previsti, la richiesta di cambio denominazione del sodalizio, che si chiamerà ufficialmente ASD AC Savoia 1908.

"Il tutto - fa sapere la dirigenza - è stato preparato a regola d’arte e quindi si ritiene che presto arriverà la notifica della nuova denominazione. Non ci resta solo che attendere i tempi tecnici per la variazione tenendo presente che il termine ultimo a livello nazionale era il 15 luglio. Auspichiamo di poter avere la notifica di avvenuta variazione in tempi strettissimi, che comunque non potranno mai eccedere oltre le due o al massimo tre settimane".

Intanto, il patron ha annunciato - ribadendola ancora una volta - la sua volontà di proseguire nella sua avventura a Torre Annunziata. Una precisazione, lanciata attraverso la pagina Facebook ufficiale, che giunge a seguito della notizia che lo stadio Giraud non sarà disponibile nel prossimo campionato causa lavori di riammodernamento.

"Voglio comunicare alla città di Torre Annunziata ed ai tifosi e sostenitori della A.C. Savoia 1908 che, dopo essermi confrontato con i miei più stretti collaboratori, ho deciso, anche se con ambizioni minori, di portare avanti la squadra - ha detto Pellerone -. Mixeremo giovani calciatori volenterosi con calciatori esperti per poter effettuare un campionato di transizione per poter poi, con lo stadio Giraud ristrutturato, per la prossima stagione formare una corazzata con 10.000 tifosi sugli spalti a cantare e gioire per le vittorie. Quanto deciso è il percorso più indicato per quest'anno perché ritengo che non avendo il Giraud come la nostra casa troveremo molte difficoltà a poter affrontare nel migliore dei modi quelle che sono le attività settimanali di un gruppo squadra".