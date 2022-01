A cura della Redazione

Con il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastruttura e della Mobilità Sostenibile, sono stati individuati i Comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

L’obiettivo è quello di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

«Il comune di Torre Annunziata è risultato beneficiario di un contributo pari a poco più di 2 milioni di euro relativamente ad un progetto di ristrutturazione dello stadio comunale “A. Giraud” – spiega il sindaco Vincenzo Ascione -. Questo nuovo finanziamento va ad aggiungersi a quello di circa 30 milioni per la riqualificazione dell’area portuale».

I contributi in questione, in particolare per gli anni 2021-2026, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro.