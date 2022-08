A cura della Redazione

E' sempre più un Savoia made in Torre Annunziata. Dopo l'allenatore Antonio Barbera, capitan Francesco Scarpa e Nino Guarro, un altro torrese sbarca nel club oplontino.

Si tratta di Giuseppe Onda, attaccante classe 1998 (24 anni li compirà a settembre), cresciuto proprio nel settore giovanile dei biancoscudati allenato, all'epoca, da Berbera. Onda ha giocato poi a Portici in Serie D, collezionando oltre 90 presenze in poco più di 4 anni.

Onda ha già raggiunto i compagni nel ritiro di Pietradefusi, iniziato ieri.

"Sono felicissimo ed emozionato - ha detto il neo calciatore dei bianchi -. Appena ho ricevuto la chiamata del Savoia non ho esitato. Spero di fare bene, dando il mio apporto alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho già parlato con il mister, che mi conosce già. Mi ha allenato nel settore giovanile sempre al Savoia ed è stato molto importante per il mio arrivo qui".