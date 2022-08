A cura della Redazione

Dopo la vittoria netta del Napoli per 5 a 2 di lunedì scorso in casa del Verona, arriva l’ufficializzazione dell’acquisto di Giovanni Simeoni, l'attaccante di 27 anni che lo scorso anno ha segnato 17 gol con il Verona.

Simeone già da ieri si allena con i compagni e potrà essere convocato per il match contro il Monza di domenica. L'attaccante argentino arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto a fine di questa stagione in un'operazione da circa 15 milioni per. Simeoni sarà sostituto di Osimhen o il suo compagno di reparto nella stagione piena di impegni tra campionato e Champions League.

Simeone è la prima ufficializzazione di una giornata che ha visto anche le visite mediche di Raspadori dal Sassuolo e Ndombele dal Tottenham per due importanti passi avanti del rafforzamento del Napoli.