A cura della Redazione

Esordio in nazionale per il tecnico di pugilato Mario Veneruso, laurea in scienze motorie e titolare della struttura sportiva “Ause Sporting Club” di via Vesuvio a Torre Annunziata, accessibile anche ai portatori di handicap.

Il Maestro Veneruso, insieme alla pugile Irma Testa, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, partecipa ad un torneo internazionale ad Assisi.

Una chiamata importante per l'ex pugile torrese, alla quale il Maestro Veneruso non ha potuto rinunciare.

Un grosso in bocca al lupo a Mario e Irma per una carriera ai massimi livelli.