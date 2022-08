A cura della Redazione

Debutti stagionale al “Maradona” per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo la roboante e convincente vittoria contro l’Hellas per 5-2, gli azzurri affronteranno il Monza alle 18,30 in uno stadio che ha farà registrare quasi il tutto esaurito. Il tecnico toscano si affiderà agli stessi undici della sfida del “Bentegodi”, ma potrà anche contare sui nuovi innesti Ndombele, Simeone e Raspadori. I brianzoli guidati da Stroppa proveranno a riscattare la sconfitta casalinga maturata nella prima giornata contro il Torino, anche se il compito si preannuncia tutt’altro che semplice.

Napoli. Settimana di mercato entusiasmante per gli azzurri e i supporters partenopei. Alla corte di Spalletti sono arrivati un nuovo centrocampista, Tanguy Ndombele, e due attaccanti, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori (quest’ultimo ufficializzato nella serata di sabato). L’allenatore di Certaldo propenso a schierare gli stessi elementi che sono scesi in campo nella trasferta di Verona, anche se restano in piedi possibilità di impiego per Elmas e Politano. A difendere i pali della porta azzurra ci sarà ancora volta Alex Meret, davanti al quale agirà la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae e Mario Rui. A centrocampo confermatissimo il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski, mentre il reparto offensivo sarà composto da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano. Pronti a fare il debutto con la maglia azzurra i Ndombele, Simeone e Raspadori, che si accomoderanno inizialmente in panchina.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Monza. Per la trasferta di Napoli, Giovanni Stroppa dovrà fare a meno di Carlos Augusto, ma recupera Machin. Nella difesa a tre spazio a Marlon, Pablo Marì e Carboni, mentre le corsie esterne saranno occupate da Birindelli e D’Alessandro, con il reparto che dovrebbe essere completato da Barberis, Sensi e F. Ranocchia, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Valoti. In attacco agiranno l’ex Andrea Petagna e Caprari.

Probabile formazione (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Massara e Sechi

IV: Rutella

Var: Irrati

Avar: Paganessi

Diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky