Stilato il calendario del campionato di Eccellenza campano 2022-2023, in partenza il prossimo 4 settembre. Nel girone A milita il Savoia, formazione di Torre Annunziata, che esordirà in trasferta contro il Real Forio. Derby con il Pompei alla quinta di andata. Chiusura il 16 aprile, sempre in trasferta, con il Saviano.

Nel dettaglio, ecco le 17 giornate che vedranno impegnati i bianchi:

1a Real Forio-Savoia (04/09/2022 - 18/12/2022);

2a Savoia-Albanova (11/09/2022 - 21/12/2022);

3a Mondragone-Savoia (18/09/2022 - 08/01/2023);

4a Savoia-Ischia Calcio (25/09/2022 - 15/01/2023);

5a Pompei-Savoia (02/10/2022 - 22/01/2023);

6a Savoia-Pomigliano (09/10/2022 - 29/01/2023);

7a Real Acerrana-Savoia (16/10/2022 - 05/02/2023);

8a Savoia-Givova Capri Anacapri (23/10/2022 - 12/02/2023);

9a Napoli United-Savoia (30/10/2022 - 19/02/2023);

10a Savoia-Massa Lubrense (02/11/2022 - 26/02/2023);

11a Maddalonese-Savoia (06/11/2022 - 05/03/2023);

12a Savoia-Villa Literno (13/11/2022 - 12/03/2023);

13a Sant'Antonio Abate 1971-Savoia (20/11/2022 - 19/03/2023);

14a Savoia-Atletico Calcio (27/11/2022 - 26/03/2023);

15a Sporting Club Ercolanese-Savoia (04/12/2022 - 02/04/2023);

16a Virtus Volla-Savoia (07/12/2022 - 08/04/2023);

17a Savoia-Saviano (11/12/2022 - 16/04/2023).