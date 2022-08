A cura della Redazione

Dopo il pareggio di Firenze, che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca (gli azzurri hanno sprecato l’occasione di raggiungere la vetta solitaria della classifica), il Napoli torna al “Maradona” nella sfida del turno infrasettimanale che lo vedrà opposto al Lecce con il chiaro obiettivo di aggiudicarsi l’intera posta in palio. Per i salentini l’impegno a Fuorigrotta si preannuncia proibitivo, dopo un avvio di campionato non esaltante con un solo punto messo a referto durante l’ultima gara casalinga con l’Empoli.

Napoli. Nelle prime tre uscite in campionato, Luciano Spalletti si è sempre affidato agli stessi undici. Ma visti i tanti impegni ravvicinati, il match con il Lecce potrebbe rappresentare l’opportunità per far ruotare alcuni dei suoi uomini. In attacco sono in netta risalita le quotazioni di Raspadori, Politano ed Elmas, che dovrebbero partire dal primo minuto a discapito di Zielinski, Lozano e Kvaratskhelia. In difesa confermata la coppia di centrali composta da Amir Rrahmani e Minjae (difficile l’impiego di Juan Jesus), così come l’impiego dell’insostituibile Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra. Olivera, invece, si posizionerà a sinistra, facendo rifiatare Mario Rui.

Napoli (probabile formazione) 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti

Lecce. Mister Baroni torna nello stadio che lo ha visto assoluto protagonista con la maglia azzurri nell’anno del secondo Scudetto. C’è attesa per il debutto di Umtiti, che però non è ancora al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Subito in campo, invece, il nuovo acquisto Giuseppe Pezzella. Nel tridente d’attacco confermatissimi Strefezza, a segno nella gara con l’Empoli, e Ceesay, mentre Banda potrebbe far rifiatare Di Francesco.

Lecce (probabile formazione) 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Pezzella, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Arbitro: Marcenaro

Guardalinee: Lo Cicero – Palermo

IV: Doveri

Var: Abisso

Avar: Galetto

Diretta sull'app DAZN e Zona DAZN al canale 214 del telecomando di Sky