Marianna Vujko, centrale d’esperienza e pilastro dello spogliatoio oplontino, ha raccontato le proprie sensazioni ai canali ufficiali del Club Fiamma Torrese di Torre Annunziata: “Obiettivi stagionali? Il nostro unico obiettivo è entrare in palestra e lavorare, iniziando dai fondamentali, per amalgamarci bene. Tutto il resto verrà da sè. Gruppo? Sono tutte brave ragazze. A livello tecnico, non conosco le nuove arrivate perché vengono da altri campionati. Non possiamo far altro che allenarci per accelerare il lavoro”.

Le prime impressioni di Alice Pezzotti, palleggiatrice del sestetto oplontino, ai microfoni dell’ufficio stampa:

“Le sensazioni sono positive, c’è tanta voglia di fare. Abbiamo un bel gruppo, grandi motivazioni e vogliamo fare bene. Per adesso, questo è ciò che è emerso”.