A cura della Redazione

Prima sconfitta in campionato per il Savoia.

La formazione di Torre Annunziata perde in casa 1-0 con l'Albanova. Al "Paudice" di San Giorgio a Cremano - stadio casalingo dei bianchi causa l'indispensabilita del Giraud - decide un gol di Accietto al 40'.

Torresi che restano in dieci uomini un minuto dopo, viene espulso infatti per doppia ammonizione per proteste capitan Scarpa. E così la squadra allenata Berbara gioca in pratica un intero tempo in inferiorità numerica, non riuscendo a rimontare lo svantaggio.