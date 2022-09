A cura della Redazione

Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo allenatore del Benevento. Il campione del mondo e pallone d'oro subentra all esonerato Fabio Caserta.

Gli "stregoni" sono attualmente 13esimi nella classifica di Serie B dopo sei giornate, a 8 lunghezze dalle capolista Reggina e Brescia.

Il presidente Vigorito ha scelto dunque lvex difensore di Napoli, Parma, Juve e Inter, come guida tecnica della squadra per risalire in A.

Insieme a Fabio, nello staff dovrebbe entrare anche il fratello Paolo.