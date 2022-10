A cura della Redazione

Napoli e Torino apriranno oggi alle 15 il programma dell’ottava giornata di Serie A. Gli azzurri, reduci trasferta vittoriosa di San Siro con il Milan di Stefano Pioli, proveranno a consolidare la vetta della classifica, attualmente condivisa a quota 17 punti con l’Atalanta, impegnata domenica alle 18 nella gara casalinga con la Fiorentina. I granata puntano invece a riscattarsi dopo la sconfitta maturata tra le mura amiche contro il Sassuolo.

Napoli. Spalletti recupera Politano e Lozano, e resta aperto il ballottaggio tra i due per occupare la corsia offensiva di destra, con il primo in vantaggio per giocare dell’inizio. Il tecnico toscano deve ancora sciogliere il dubbio su chi schierare al centro dell’attacco tra Simeone e Raspadori, con il centravanti argentino che appare leggermente favorito. A centrocampo agiranno Lobotka, Anguissa e Zielinski. In difesa, possibile turno di riposo per Rrahmani, che in Nazionale ha accusato un leggero fastidio muscolare alla coscia. Nel caso, pronto Ostigard a prendere il posto del centrale kosovaro.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskheila. All. Spalletti.

Torino. Juric dovrebbe schierare dal primo minuto Sanabria e Rodriguez, con il centravanti paraguaiano che sarà sostenuto da Vlasic e Radonjic (anche se quest’ultimo è insediato da Miranchuk). Il difensore svizzero, invece, completerà il terzetto difensivo con Buongiorno e Schuurs. Non ancora al meglio Ricci, in mediana agiranno Lukic e Linetty. Sulle fasce spazio a Singo e Lazaro, mentre tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic.

Probabile formazione (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Massimi

Assistenti: Cipressa-Scatragli

IV: Camplone

Var: Forneau

Avar: Valeri

Diretta streaming alle ore 15 su Dazn