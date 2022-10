A cura della Redazione

Si giocherà mercoledì 5 ottobre, alle ore 15.30, la gara degli ottavi di Coppa Italia Dilettanti - fase regionale - tra Savoia e Capri Anacapri.

Il match, che vede la formazione di Torre Annunziata come squadra di casa, verrà disputato allo stadio comunale di Ottaviano, stante l'indisponibilità del Giraud. Sono 90 i biglietti disponibili, costo 8 euro, in vendita da stamattina (4 ottobre) presso la Caffetteria Savoia. Domani il botteghino dello stadio resterà invece chiuso.

Per i torresi, al momento senza guida tecnica dopo l'esonero dell'allenatore Antonio Barbera, la partita può rappresentare una svolta in questa stagione che, già dalle prime battute, si sta rivelando piuttosto fallimentare in campionato, con 3 sconfitte all'attivo su 5 gare e appena 4 punti racimolati.