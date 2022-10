A cura della Redazione

Dopo il roboante successo in Champions League contro l’Ajax, il Napoli si rituffa in campionato dove ad attenderlo c’è la Cremonese. Gli uomini di Spalletti, reduci dalla scorpacciata di gol alla Johan Cruijff Arena, sono chiamati ad una prova di grande mentalità, perché dovranno scendere in campo allo Zini senza sottovalutare l’avversario (palesemente inferiore) per proseguire la striscia di 7 vittorie consecutive (di cui 4 in campionato) e confermarsi in testa alla classifica.

L’ostacolo è chiaramente più mentale che tecnico, anche se la squadra di Alvini è reduce dal pareggio del Via del Mare di Lecce nel quale forse avrebbe meritato qualcosina in più.

Cremonese. Il tecnico dei lombardi confermerà il 4-2-3-1 visto la settimana scorsa con i giallorossi. Diversi i ballottaggi in piedi: out l’ex Chiriches, che lascerà il posto a Lochoshvili che agirà al fianco di Bianchetti, con Sernicola a destra e Valeri a sinistra. In mediana Meité sembra leggermente avanti rispetto ad Escalante. In avanti, Okereke e Pickel, non sono al meglio, quindi spazio a Zanimacchia e Ascacibar, che con Quagliata dovrebbero agire alle spalle di Daniel Ciofani.

Probabile formazione (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri: Meité. Castagnetti; Zanimacchia, Ascacibar, Quagliata; Ciofani. All. Alvini

Napoli. Spalletti rinvia il ritorno in campo di Victor Osimhen. Rispetto alla gara di Champions League con l’Ajax, rientrano Mario Rui e Matteo Politano, ma non mancano i ballottaggi: Ostigard potrebbe far rifiatare uno tra Rrahmani e Kim, mentre a centrocampo Ndombelé può prendere il posto di uno tra Anguissa e Zielinski. In avanti, Elmas insidia Kvaratskhelia, mentre al centro dell’attacco questa volta potrebbe toccare al Cholito Simeone.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Arbitro: Abisso

Assistenti: Di Meo-Mondin

IV: Sacchi

Var: Di Bello

Avar: Paganessi

Diretta streaming alle ore 18 su Dazn