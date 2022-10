A cura della Redazione

ll prossimo sabato 15 ottobre, alle ore 17, presso il palazzetto dello sport Torre Annuziata (PalaPittoni) sarà sottoscritto da parte del presidente Angelo Cirillo (foto) il patto di partecipazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Vesuvio Oplonti Volley all’attuazione del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza. A firmare l’atto anche l’ambasciatrice di "Costruiamo Gentilezza", Maria Tedeschi, in qualità di rappresentante dell’Associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del progetto nazionale.

Il patto di partecipazione prevede un impegno reciproco da parte del club pallavolistico e dell’Associazione Cor et Amor. La prima si impegnerà a mettere in atto i tre principi per costruire gentilezza per la comunità: “Essere gentili con amore”, promuovendo la conoscenza e la pratica della cultura della gentilezza; “Fare Gentilezza per il bene comune” generando e costruendo pratiche gentili partecipate a costo zero (o quasi); “Diffondere gentilezza con l’esempio”, raccontando e condividendo le esperienze di pratiche gentili.

Maria Tedeschi

Cor et Amor, invece, si occuperà di mettere a disposizione le proprie conoscenze sulla gentilezza; fornire strumenti di supporto per la costruzione di pratiche di gentilezza; agevolare la condivisione delle esperienze di costruzione di pratiche gentili. Una volta siglato il patto, il Vesuvio Oplonti Volley diventerà una “comunità sportiva "costruttrice di gentilezza”.

Costruiamo Gentilezza è un progetto partecipato che, attraverso la costruzione - per l'appunto - di pratiche gentili, accresce il benessere della comunità mettendo al centro bambini e ragazzi. La sua attuazione prevede come obiettivo il praticare gentilezza affinché diventi un’abitudine diffusa, favorendo l’evoluzione umana e sociale. La scadenza del progetto è il 21 marzo 2036. Ad oggi sono 1.700 i costruttori di gentilezza. Ne fanno parte insegnanti, amministratori locali, allenatori, medici pediatri, imprenditori e giornalisti che, in tutta Italia, stanno coinvolgendo le proprie comunità di riferimento a costruire pratiche di gentilezza.

Tra le più diffuse, vi sono le panchine viola della gentilezza, presenti già in 260 Comuni, e i presìdi di gentilezza per la pace, inaugurati in 70 città. Nell’ambito del progetto sono previste anche alcune giornate nazionali dedicate come la "Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati" in cui vengono accolti istituzionalmente nella comunità i neonati dell’anno precedente. L'anno scorso sono stati accolti ben 8.700 bambini. E la giornata dedicata ai "Giochi della Gentilezza" a cui, dal 22 Settembre al 2 ottobre scorso, hanno partecipato 21.000 bambini e ragazzi in tutte le regioni.