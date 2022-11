A cura della Redazione

Dopo la sconfitta indolore (ed immeritata) di Anfield Road, che non ha inficiato sul posizionamento nel Gruppo A della fase a gironi di Champions League, il Napoli è atteso da un altro impegno duro ed importante. Gli uomini di Spalletti vanno a caccia del nono successo consecutivo in campionato, ma di fronte c’è l’Atalanta che attualmente ha la seconda miglior difesa della Serie A dietro solo alla Juventus.

Gli azzurri sono arrivati ad otto vittorie di fila per la seconda volta sotto la guida del tecnico toscano, e non ottiene cinque successi esterni consecutivi dalla stagione 2017-2018, quando alla guida c’era Maurizio Sarri.

Atalanta. Gasperini deve fare a meno di Luis Muriel, ma recupera il metronomo del centrocampo De Roon, che però almeno all’inizio dovrebbe sedere in panchina. Difesa a tre con Toloi, Demiral e Djimsiti, mentre a centrocampo agiranno Hateboer, Scalvini, Koopmeiners e Maehle, che però è insidiato da Soppy. In attacco Pasalic agirà tra le linee alle spalle di Lookman e Hojilund, favorito sull’ex Duvan Zapata. Occhio alla possibile carta Boga, qualora il tecnico degli orobici decidesse di schierare due attaccanti rapidi anche senza poter contare su Muriel.

Probabile formazione (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Holjund. All. Gasperini

Napoli. Luciano Spalletti ha perso Kvaratskhelia vittima di una lombalgia. Il georgiano si aggiunge ad Amir Rrahmani nella lista degli indisponibili. In difesa dovrebbero rientrare Mario Rui (a riposo nella gara con il Liverpool) e Juan Jesus, che completeranno il reparto con Kim e Di Lorenzo. In mediana riecco Zielinski dal primo minuto con Lobotka e Anguissa, mentre in attacco ci saranno Lozano, Osimhen e uno tra Elmas e Politano, con il macedone favorito.

Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

Arbitro: Mariani

Assistenti: Cecconi-Bercigli

IV: Sozza

Var: Irrati

Avar: Abbattista

Diretta streaming su Dazn alle ore 15