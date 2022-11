A cura della Redazione

Zeus Sport, la nota azienda di Torre Annunziata che produce abbigliamento sportivo, e sponsor tecnico ufficiale di importanti club legati al calcio nazionale e internazionale, tra cui l’U.S. Salernitana, ha prodotto il Galaxy Kit, uno speciale kit prodotto da in omaggio a Luci d’Artista, iniziativa turistico-culturale del Comune di Salerno celebre in tutta Italia.

“Il Galaxy Kit unisce i colori della tradizione granata alle atmosfere natalizie di Luci d’Artista – afferma Salvatore Cirillo titolare di Zeus Sport -, ed è realizzata con i materiali migliori presenti sul mercato come il tessuto in jacquard e le applicazioni in vinile riflettente”.

Le maglie saranno indossate in occasione della gara in programma oggi, sabato 5 novembre, allo Stadio “Arechi” Salernitana – Cremonese e saranno vendute esclusivamente all’asta sulla piattaforma CharityStars. Il ricavato dell’asta sarà devoluto a quattro associazioni benefiche attive quotidianamente su diverse tematiche: Fondazione Veronesi, A.I.L., A.I.R.C. e Open Onlus.

“Siamo davvero felici e onorati di poter giocare la gara di sabato con questa maglia speciale che omaggia la straordinaria iniziativa del Comune di Salerno Luci d’Artista che ormai da anni riempie la città di turisti, famiglie e bambini nel periodo natalizio - ha dichiarato il Presidente dei granata Danilo Iervolino -. Un’atmosfera magica quella che si respira in città che abbiamo voluto sintetizzare in una maglia realizzata con un’eccezionale cura e attenzione tecnica e nel design. Siamo particolarmente orgogliosi di veder giocare insieme Salernitana e Comune di Salerno in questa iniziativa con lo scopo nobile di sostenere quattro eccellenze del mondo della scienza, della ricerca e dell’accoglienza”.