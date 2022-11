A cura della Redazione

Al Pala Irno “Nando Nobile” è andata in scena la sfida valida per l’ottava giornata di campionato tra Polisportiva Due Principati e Givova Fiamma Torrese.

In quel di Baronissi le oplontine vanno a caccia dei 3 punti e riescono a portarli a casa grazie ad una prestazione di rilievo. Il primo set porta la firma di Pezzotti & Company: 22-25. Poi la squadra locale rimette in equilibrio il match, vincendo il secondo set 25-15. Ma il sestetto di coach Salerno ha fame di vittoria e mette la freccia, chiudendo i successivi due set, rispettivamente, 19-25 e 21-25. Un successo importante per la storica squadra di Torre Annunziata.